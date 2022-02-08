كيف عاد تنظيم الدولة؟

هل نحن أمام ولادة جديدة لتنظيم الدولة، أم أنه في الرمق الأخير من وجوده؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

نقاش محتدم في هذه الحلقة من "بعد أمس" حول مستقبل "تنظيم الدولة" تخوضه الإعلامية خديجة بن قنة مع ضيفها الخبير في الحركات الإسلامية حسن أبو هنية، في ضوء سلسلة عمليات نفذها التنظيم في مناطق مختلفة من العراق وسوريا وليبيا بشكل مفاجئ، وبعد سنوات من إعلان العراق عام 2017 القضاء عليه.

فما دلالة الهجمات المتلاحقة التي شنها تنظيم الدولة في أقل من أسبوعين مؤخرا في أكثر من بلد؟ وكيف ولماذا عاد التنظيم مجدداً؟ وأين يتمركز الآن؟ وهل هناك من يدعمه؟ وما دلالات تزامن وترابط عمليات التنظيم بين سوريا والعراق وليبيا وأفغانستان وغيرها؟

وهل نحن أمام ولادة جديدة لتنظيم الدولة، أم أنه في الرمق الأخير من وجوده؟