كيف ستؤثر الأزمة الأوكرانية على العالم العربي؟

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يعيش العالم حالة تأهب بعد نشر روسيا قرابة 100 ألف جندي على طول الحدود الأوكرانية، فيما يستشرف المحللون سيناريوهات عدة للأزمة، أحدها حربٌ تبتلع فيها موسكو شرقي أوكرانيا، وأخر تفاوضٌ خشن يقوده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتحقيق مكاسب سياسية تقوض نفوذ حلف الناتو. ووسط هذه الأزمة الدولية، يسود عالمنا العربي الصمت والترقب.

فما تأثيرات الأزمة الأوكرانية على المنطقة العربية؟ وهل ينخرط العرب في الصراع بين روسيا والغرب؟ وما حدود نفوذ روسيا في الشرق الأوسط على خلفية الأزمة الأوكرانية؟

يطل علينا في هذه الحلقة الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات، وتحاوره آمال العريسي حول آثار الأزمة على العالم العربي.