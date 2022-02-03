نذر حرب في أوروبا.. ماذا يريد بوتين من أوكرانيا؟

ما هي السيناريوهات الأكثر ترجيحاً للفترة المقبلة؟

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هل يأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته بغزو أوكرانيا؟ سؤال يحير المراقبين مع استمرار الحشد العسكري والتوتر على امتداد خطوط التماس بين الجانبين. ومع مواصلة موسكو رفض الكشف عن نواياها الحقيقية، وتباين التصريحات الصادرة عن مختلف عواصم المعسكر الغربي؛ يعيش الأوكرانيون شتاء يزيد قساوته غموض مستقبل بلادهم.

​​ولكن، ما هي جذور القصة؟ ولماذا تفجّر المشهد في هذا التوقيت بالذات؟ وما هي السيناريوهات الأكثر ترجيحاً للفترة المقبلة؟

الدكتور علي باكير، الباحث والمحلل السياسي، يجيب آمال العريسي على أسئلتها، في هذه الحلقة من "بعد أمس".. استمع إلى الحكاية..