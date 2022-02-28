لماذا فشلت الدبلوماسية؟ (حوار مع غسان سلامة)

تبدو الحرب أسرعَ من الدبلوماسية اليوم، ولكن كيف وصل النظام الدولي إلى هذه الحالة؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

مع اشتعال الأزمة الأوكرانية الأخيرة، وتوجّه روسيا للمواجهة العسكرية لحلّ الأزمة، تجدد السؤال عن دور "المجتمع الدولي"، وعن دور الدبلوماسية في هذه الأزمة.

لماذا تفاقمت الأزمة ولم تنجح محاولات احتوائها؟ ولماذا تعطّلت كل الوساطات السابقة.. الفرنسيّة، والألمانية، والتركية؟ ولماذا لم تصدر عن مجلس الأمن خطوات عملية حتى اللحظة؟

تبدو الحرب أسرعَ من الدبلوماسية اليوم، ولكن كيف وصل النظام الدولي إلى هذه الحالة؟

في هذه الحلقة من "بعد أمس"، تطرح خديجة بن قنّة هذه الأسئلة وغيرها على ضيفها غسان سلامة، المبعوث الأممي السابق وأستاذ شرف في العلاقات الدولية بمعهد العلوم السياسية في باريس، الذي يُلقي في أجوبته الضوء على عُقد ومشاكل النظام الدولي، وتركيبة مجلس الأمن الحالية، وجذور أزمة الدبلوماسية التي نشهدها اليوم.