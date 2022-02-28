من بودكاست:, بعد أمس
حروب|دولي|أوكرانيا

لماذا فشلت الدبلوماسية؟ (حوار مع غسان سلامة)

تبدو الحرب أسرعَ من الدبلوماسية اليوم، ولكن كيف وصل النظام الدولي إلى هذه الحالة؟

President of Ukraine, Volodymyr Zelensky Ukraine's President Volodymyr Zelensky presents his national statement as a part of the World Leaders' Summit at the UN Climate Change Conference (COP26) in Glasgow, Scotland, Britain November 1, 2021. Andy Buchanan/Pool via REUTERS رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي المصدر: رويترز
28/2/2022

مع اشتعال الأزمة الأوكرانية الأخيرة، وتوجّه روسيا للمواجهة العسكرية لحلّ الأزمة، تجدد السؤال عن دور "المجتمع الدولي"، وعن دور الدبلوماسية في هذه الأزمة.

لماذا تفاقمت الأزمة ولم تنجح محاولات احتوائها؟ ولماذا تعطّلت كل الوساطات السابقة.. الفرنسيّة، والألمانية، والتركية؟ ولماذا لم تصدر عن مجلس الأمن خطوات عملية حتى اللحظة؟

تبدو الحرب أسرعَ من الدبلوماسية اليوم، ولكن كيف وصل النظام الدولي إلى هذه الحالة؟

في هذه الحلقة من "بعد أمس"، تطرح خديجة بن قنّة هذه الأسئلة وغيرها على ضيفها غسان سلامة، المبعوث الأممي السابق وأستاذ شرف في العلاقات الدولية بمعهد العلوم السياسية في باريس، الذي يُلقي في أجوبته الضوء على عُقد ومشاكل النظام الدولي، وتركيبة مجلس الأمن الحالية، وجذور أزمة الدبلوماسية التي نشهدها اليوم.

المصدر : الجزيرة