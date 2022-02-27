روسيا والصين والنظام العالمي الجديد (حوار مع منير شفيق)

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عجز غربي لا تخطئه العين في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار الأزمة الأوكرانية، بينما هو يتقدم متحديًاً التلويح بالعقوبات، ومستنداً إلى تحالفه الاستراتيجي مع الصين. ذلك التحالف عززه بيان مشترك، مؤخراً، وصفه مراقبون بـ"التاريخي"، وبأنه يرسخ نظاماً عالمياً جديداً، لا تتفرد به الولايات المتحدة بالهيمنة.

فهل تسعى روسيا والصين، بالفعل، إلى نظام عالمي جديد؟ وهل تكتفي الولايات المتحدة بمراقبة خطوات خصومها بصمت؟ وكيف يمكن أن يكون شكل المعادلة الجديدة؟

المفكر العربي، الأستاذ منير شفيق، يجيب آمال العريسي على أسئلتها في هذه الحلقة الشيقة من "بعد أمس".. استمع إلى القصة كاملة..