أي تأثير للأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمي؟

ما تداعيات سيناريو اندلاع الحرب على اقتصادات الدول؟

بعد أمس

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تصل الدبابات الروسية إلى الحدود الأوكرانية، تزامنا مع اعتراف سيد الكرملين فلاديمير بوتين باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا، دونيتسك ولوغانسك، فتبدأ أسواق العالم ترتجفُ خوفًا من انحسارٍ اقتصادي جديد، بعد أنّ فعلت جائحة كورونا فعلتها.

تُحلق المقاتلات الروسية، ويتوعد الغرب موسكو بعقوباتٍ اقتصادية فتاكة؛ فيقترب سعر برميل النفط من المائة دولار، وتقفز قيمة طن القمح والشعير. حيث تلعب روسيا دورا جوهريا في الاقتصاد العالمي عبر أنابيب النفط والغاز، وإمدادات الغذاء.

فكيف تؤثر الأزمة الأوكرانية الحالية على اقتصاد العالم؟ وما موقع روسيا وأوكرانيا في ميزان الاقتصاد العالمي؟ وما تداعيات سيناريو اندلاع الحرب على اقتصادات الدول؟

آمال العريسي وضيفها محمد أفزاز، المحلل الاقتصادي بالجزيرة نت، يحاولان رسم الصورة الكلية لتداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمي.