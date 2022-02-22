حين يولد الإنسان مناضلا

من بودكاست: من بودكاست:, أثر الفراشة

يمارس الاحتلال تهجيرًا ممنهجًا للعائلات في حي الشيخ جرّاح، تلجأ العائلات للحكومات والمنظمات الدولية.. فلا تجد مجيبًا، تقرر العائلات المهددة بالتهجير أن تتحرك، فتعيد إلى فلسطين سيرتها الأولى.

عرفت بأيقونة الشيخ جراح، آمنت بحقها المشروع في الدفاع عن بيتها.. فاختارتها مجلة التايم ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، استطاعت بهاتفها المحمول توجيه أنظار العالم إلى قضيتها.. ضيفة استثنائية في حضرة أثر الفراشة مع خالد مجذوب.

استمع للحكاية كاملة ولا تنسَ الاشتراك معنا، وشارك هذه الحلقة مع من تحب.