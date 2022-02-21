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موسيقى وغناء|صحة|العالم

وصفة طبية.. موسيقية!

ما قصة العلاج بالموسيقى؟

ADVANCE FOR MONDAY JUNE 17 - In this May 28, 2013 photo, Dove Healthcare resident Ellen Ball enjoys music on her iPod in Eau Claire, Wis. UW-Eau Claire student Jill Seichter of Menomonie, a social work major, received the $1,250 Ryan Prechel Community Service Fellowship from the university for her work providing music therapy for people with Alzheimer's disease and dementia. Five Dove Healthcare residents have iPods as part of a music therapy program designed to improve their quality of life.
21/2/2022

العلاج بالموسيقى، وفق المفهوم العلمي المتعارف عليه، هو استعمال الموسيقى أو الأدوات الموسيقية للوصول إلى أهداف علاجية غير موسيقية.

واللافت أن هذا العلم كان، منذ القدم، منهجا لدى الكثير من العلماء المسلمين العرب، على غرار ابن سيناء والرازي والفارابي وغيرهم، لكن تم تجاهل الأمر في ما بعد.

في المقابل، شهد العلاج بالموسيقى في الغرب انتشارا وتم إجراء دراسات عديدة في مجتمعات غربية أثبتت الفاعلية العلاجية للموسيقى.

فما قصة العلاج بالموسيقى؟ وما هي الأمراض التي تعالجها الموسيقى؟ وهل كل الآلات والمقطوعات الموسيقية مناسبة؟ وما واقع العلاج بالموسيقى في العالم العربي؟

للإجابة عن كل هذه الأسئلة، تستضيف آمال العريسي في حلقة شيقة ومفيدة، د. غزلان بن دريس المختصة في علم الأحياء والباحثة المسؤولة عن العلاج بالموسيقى بجامعة وايل كورنيل للطب في قطر.

المصدر : الجزيرة