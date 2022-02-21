وصفة طبية.. موسيقية!

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العلاج بالموسيقى، وفق المفهوم العلمي المتعارف عليه، هو استعمال الموسيقى أو الأدوات الموسيقية للوصول إلى أهداف علاجية غير موسيقية.

واللافت أن هذا العلم كان، منذ القدم، منهجا لدى الكثير من العلماء المسلمين العرب، على غرار ابن سيناء والرازي والفارابي وغيرهم، لكن تم تجاهل الأمر في ما بعد.

في المقابل، شهد العلاج بالموسيقى في الغرب انتشارا وتم إجراء دراسات عديدة في مجتمعات غربية أثبتت الفاعلية العلاجية للموسيقى.

فما قصة العلاج بالموسيقى؟ وما هي الأمراض التي تعالجها الموسيقى؟ وهل كل الآلات والمقطوعات الموسيقية مناسبة؟ وما واقع العلاج بالموسيقى في العالم العربي؟

للإجابة عن كل هذه الأسئلة، تستضيف آمال العريسي في حلقة شيقة ومفيدة، د. غزلان بن دريس المختصة في علم الأحياء والباحثة المسؤولة عن العلاج بالموسيقى بجامعة وايل كورنيل للطب في قطر.