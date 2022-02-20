كيف حول بوتين الغاز من طاقة إلى سلاح؟

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الغاز الطبيعي الروسي ظهر على ساحة الأزمة الأوكرانية كمحور رئيسي، وسط مخاوف من استغلال روسيا لاعتماد أوروبا المُفرط عليه، ودعوات أمريكية لألمانيا بإيقاف مشروع أنابيب "نورد ستريم ٢". يشير هذا المشهد إلى أن عصر الأزمات المرتبطة بموارد الطاقة لم ينته بعد، رغم تعدد المصادر، لكن المشهد في أوروبا عموماً، وفي ألمانيا خصوصاً، يفرض علامات استفهام كبيرة.

فلماذا فشل الأوروبيون، والألمان تحديداً، بتجنب الارتهان للغاز الروسي؟ وكيف أصبحت للغاز الطبيعي تلك المكانة المهمة؟ وهل نرى الغاز يحتل موقعاً محورياً في صراعات أخرى مستقبلاً؟

الدكتورة نسيمة أوهاب العثامنة، أستاذة اقتصاد الدفاع في أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية في الدوحة، تجيب خديجة بن قنة على أسئلتها في هذه الحلقة. استمع إلى القصة كاملة.