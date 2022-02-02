هل تصلح الديمقراطية عربيا؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

من بين المغالطات السائدة، وفق مراقبين، أن العرب غير جاهزين للديمقراطية، وأن الديمقراطية بحاجة إلى مجتمعات ناضجة.

مغالطات تستغلها دوائر عربية وحتى غربية ويروج لها مثقفون "سلطويون" وإعلام منحاز لتبرير الاستبداد ومصادرة الحريات وهدم أي محاولة للبناء الديمقراطي ، بل إن هذه الجهات تقدم الإنسان العربي على أنه كائن لا يبحث سوى عن الأكل والشرب والأمان.

فهل تصلح الديمقراطية عربيا؟ ولماذا تعثرت مسارات الانتقال الديمقراطي في العالم العربي؟ وكيف السبيل لبناء مشروع ديمقراطي في الدول العربية؟

في حلقة مميزة من بودكاست بعد أمس تستضيف خديجة بن قنة الباحث في مركز الجزيرة للدراسات الحواس تقية ويضعان معا النقاط على الحروف حول المسألة الديمقراطية في العالم العربي ويدحضان مغالطة أن العرب لا يصلحون للديمقراطية.