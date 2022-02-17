ترهونة.. مدينة مقابر حكمتها "عصابة الستة" (شهادة حصرية)

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في هذه الحلقة الاستثنائية من "بعد أمس"، نوثّق مع أزهار هرودة قصّة عائلتها ومدينتها، ترهونة، في ليبيا، حيث تروي بصوتها تفاصيل جرائم ارتكبتها ميليشيا الكانيّات في المدينة.

سيطرَ الكانيات على مدينة ترهونة تدريجيًا وصولًا لعام 2015، وحكموا المدينة بقوّة السلاح، مرتكبين فيها جرائم ما زالت تتكشف حتى اليوم؛ المقابر الجماعية، والإخفاء القسري للعشرات، وقتل النساء والأطفال.

فكيف عايشَ أهل المدينة هذه الجرائم؟ وكيف أحكم الكانيات سيطرتهم على المدينة؟ وما أهميتها الاستراتيجية في الحرب الليبية؟

تجيب آمال العريسي على هذه الأسئلة مع ضيف الحلقة، أحمد خليفة، مراسل الجزيرة في ليبيا، وقد غطّى سابقًا الحرب على ترهونة والجرائم التي ارتُكبت فيها.