التغير المناخي في مصر.. بين زحف البحر وجفاف النهر

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دلتا النيل والإسكندرية يهددهما الغرق. وارتفاع درجات الحرارة في مصر يضرب محاصيل المانجو والكمثرى وغيرها، كما ينزع جمال الشعاب المرجانية. التغير المناخي يُلاحق إذن أرض الكنانة، وعناوين الأخبار والدراسات العلمية تحذر من خطرٍ قريب.

في حوارٍ شيق، تستضيف آمال العريسي ضيفها الأستاذ كريم الجندي، الباحث في المعهد الملكي للشؤون الدولية، لنتعرف على قصة التغير المناخي في مصر بعمق وعلى تداعيات هذا التغير، ونجيب على الأسئلة التالية: كيف يؤثر التغير المناخي على مصر؟ وما القطاعات الأكثر تضررًا من الاحتباس الحراري؟ وما مقاربات القاهرة لمواجهة التحديات المناخية؟