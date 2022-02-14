كيف تتجسس أميركا على العالم؟

ما هي أجهزة الاستخبارات الأميركية؟

بعد أمس

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في حلقة معلوماتية معمّقة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس"، تناقش الإعلامية خديجة بن قنة قصة أجهزة الاستخبارات الأميركية مع ضيفها الدكتور مهند سلوم، أستاذ الدراسات الأمنية بمعهد الدوحة.

ويسرد الدكتور سلوم قصة نشأة الاستخبارات الأميركية وأجهزتها المختلفة، ومجالات وآليات عملها، وكيفية تجنيدها للعملاء عبر العالم، فيما يحتدم النقاش حول فشل ونجاح هذه الأجهزة على المستوى العالمي.

فما هي أجهزة الاستخبارات الأميركية؟ وما هي قدراتها الحقيقة وآليات عملها؟ ومن يراقب أداءها ويقيمه؟ وهل هي الأٌقوى على مستوى العالم؟