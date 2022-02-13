اللاعنف.. رحلة في فكر جودت سعيد

ما المقصود بالمقاومة السلمية في التغيير؟

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يعدّ المفكر السوري الراحل جودت سعيد (1931-2022)، الملقب بـ"غاندي العرب"، واحدا من أكبر منظري مدرسة اللاعنف في التغيير السياسي والاجتماعي، وقد استلهم أفكاره من أستاذه المفكر الجزائري مالك بن نبي.

وعلى امتداد سنوات عمره، ظل جودت سعيد داعيا لهذا المنهج وملتزما به. وقد أيد ثورة الشعب السوري عند انطلاقتها وشارك في مظاهراتها، وحذر من وقوعها في فخ العنف، غير أن ما حذر منه حصل، ما أجج الجدل مرة أخرى حول خيار مواجهة العنف بالعنف.

لكن فكر جودت سعيد تلقى الكثير من الانتقادات من مفكرين وباحثين اسلاميين في العالم العربي، لا سيما ما يتعلق بمقاومة الاحتلال الأجنبي، والإسرائيلي على وجه التحديد، لأن مبدأ اللاعنف في الحالة الفلسطينية مثلا قد يعتبر "خضوعا واستسلاما".

فما المقصود بالمقاومة السلمية في التغيير؟ وما هي أبرز معالم فكر جودت سعيد؟ وما المآخذ على منهج اللاعنف في فكر جودت سعيد؟

في نقاش عميق يجمع بين البعدين الفكري والسياسي، تستقبل الزميلة آمال العريسي الدكتور بلال التليدي الباحث في الفكر الإسلامي والمتخصص في دراسة المشروع الفكري للحركات الإصلاحية لتفكيك منهج اللاعنف بناء على فكر جودت سعيد.