أين اختفت الطبقة الوسطى في الدول العربية؟

ما تداعيات اختفاء الطبقة الوسطى على المجتمعات العربية؟

بعد أمس

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تلعب الطبقة الوسطى في المنطقة العربية دورا مؤثرا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لكن التحولات التي تشهدها المنطقة صعبت رسم خارطة الطبقة الوسطى في ظل تنامي الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف الشرائح والفئات والمناطق والجهات.

أوضاع وعوامل عدة أدت إلى تآكل الطبقة الوسطى التي تعد صمام الأمان في المجتمع والعمود الفقري للاقتصاد، وتنذر بتعثر مسار التنمية وتهديد السلم الاجتماعية.

فما هو واقع الطبقة الوسطى في الدول العربية؟ وهل بقي لهذه الطبقة دور في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المأزومة؟ وما تداعيات اختفاء الطبقة الوسطى على المجتمعات العربية؟

آمال العريسي وضيفها د.الشاذلي بية الشطي أستاذ علم الاجتماع الاقتصادي بجامعة قطر يناقشان الموضوع بكل تفاصيله.