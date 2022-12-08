كيف يعيش ذوو الاحتياجات الخاصة تجربة كأس العالم في قطر؟

في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس" تروي الإعلامية آمال العريسي، مع ضيفتها الأستاذة نهال الصالح مسؤولة ملف سهولة الوصول والاستدامة لكأس العالم في مؤسسة قطر، حكاية مونديال قطر وذوي الاحتياجات الخاصة

بعد أمس

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لم يكن مشهدا معتادا في عالم كرة القدم، لذلك توقف عنده الكثيرون عبر العالم.

في مشهد الافتتاح الباهر لكأس العالم بقطر، لم يكن للعين أن تخطئ فقرة من أكثر فقراته لفتا للانتباه والإعجاب.

يعتلي الشاب القطري من ذوي الاحتياجات الخاصة، غانم الفاتح، منصة الافتتاح، تاليا آية من القرآن الكريم، تدعو إلى التعارف والتعايش بين الشعوب.

ويشكل هو والممثل العالمي الشهير مورغان فريمان لوحة فنية وإنسانية ستبقى خالدة للذكرى.

لم تكن رسالة التعارف والتعايش هي الرسالة الوحيدة في المشهد. فحضور شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لوحده رسالة.

الرسالة تقول: المونديال لا يكتمل إلا بكم.

في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس" تروي الإعلامية آمال العريسي، مع ضيفتها الأستاذة نهال الصالح مسؤولة ملف سهولة الوصول والاستدامة لكأس العالم في مؤسسة قطر، حكاية مونديال قطر وذوي الاحتياجات الخاصة.