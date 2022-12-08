بطل عربي للمونديال.. كيف يتحقق الحلم؟

أين الخلل؟ وما الذي يعيق كرة القدم العربية عن تجاوز مسلسل الخيبات في المونديال؟ وكيف يمكن تطوير كرة القدم العربية لتجسد الحلم وتحقق الإنجاز في المحافل الرياضية الدولية؟

بعد أمس

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فوز العرب بلقب بطل العالم في كرة القدم ظل منذ 88 عاما حلما مستحيلا، وبلوغ مربع الكبار بقي أمنية صعبة المنال.

تتأهل المنتخبات العربية إلى نهائيات كأس العالم بشق الأنفس، وقلة منها تتمكن من تخطي دور المجموعات.

فأين الخلل؟ وما الذي يعيق كرة القدم العربية عن تجاوز مسلسل الخيبات في المونديال؟ وكيف يمكن تطوير كرة القدم العربية لتجسد الحلم وتحقق الإنجاز في المحافل الرياضية الدولية؟

في دردشة ممتعة ومشوقة تستضيف الأستاذة خديجة بن قنة الناقد والمحلل الرياضي محمد الجزار ويفككان واقع منظومة الكرة العربية وأسباب عدم تتويج العرب بكأس العالم.