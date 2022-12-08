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كأس العالم|كأس العالم" قطر 2022"|قطر

بطل عربي للمونديال.. كيف يتحقق الحلم؟

أين الخلل؟ وما الذي يعيق كرة القدم العربية عن تجاوز مسلسل الخيبات في المونديال؟ وكيف يمكن تطوير كرة القدم العربية لتجسد الحلم وتحقق الإنجاز في المحافل الرياضية الدولية؟

epa10352065 Sofyan Amrabat (R) of Morocco in action against Pedri of Spain during the FIFA World Cup 2022 round of 16 soccer match between Morocco and Spain at Education City Stadium in Doha, Qatar, 06 December 2022. EPA-EFE/Friedemann Vogel
8/12/2022

فوز العرب بلقب بطل العالم في كرة القدم ظل منذ 88 عاما حلما مستحيلا، وبلوغ مربع الكبار بقي أمنية صعبة المنال.

تتأهل المنتخبات العربية إلى نهائيات كأس العالم بشق الأنفس، وقلة منها تتمكن من تخطي دور المجموعات.

فأين الخلل؟ وما الذي يعيق كرة القدم العربية عن تجاوز مسلسل الخيبات في المونديال؟ وكيف يمكن تطوير كرة القدم العربية لتجسد الحلم وتحقق الإنجاز في المحافل الرياضية الدولية؟

في دردشة ممتعة ومشوقة تستضيف الأستاذة خديجة بن قنة الناقد والمحلل الرياضي محمد الجزار ويفككان واقع منظومة الكرة العربية وأسباب عدم تتويج العرب بكأس العالم.

المصدر : الجزيرة