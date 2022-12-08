الجناح الطائر

نروي حكاية "لاعب القرن العشرين"، و"المنقذ" معشوق جماهير أياكس وبرشلونة، من طرد معلمه إياه بسبب لعبه بالكرة إلى توقف مباراة هولندا وفرنسا في الدقيقة 14 حدادا واحترامًا لأسطورته الثورية في كرة القدم

ترى هل كان يعلم وهو يصطحب الكرة إلى صفه الدراسي يوميًّا بأنه سيصبح إحدى أيقونات كرة القدم؟ هل كان يعلم أنه سيحقق الإنجاز تلو الآخر مدربًا ولاعبًا، ويخلد اسمه للأبد في ملاعب الساحرة المستديرة؟

لاعب أياكس ومدربه، المختلف السريع، صاحب الرقم 14، الذي سميت إحدى المراوغات باسمه، وأيضا مدرب برشلونة وأياكس وواضع فلسفة كرة القدم الشاملة، ومؤسس فريق الأحلام الذي اجتاح أوروبا.

نروي حكاية "لاعب القرن العشرين"، و"المنقذ" معشوق جماهير أياكس وبرشلونة، من طرد معلمه إياه بسبب لعبه بالكرة إلى توقف مباراة هولندا وفرنسا في الدقيقة 14 حدادا واحترامًا لأسطورته الثورية في كرة القدم.

فهل عرفتم من هو؟