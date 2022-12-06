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تويتر.. والأمن القومي الأمريكي!
ماذا يريد إيلون ماسك من تويتر؟ وما مستقبل هذه المنصة؟ وكيف يُوسّع ماسك تأثيره على السياسة في العالم وفي بلاده؟
6/12/2022
44 مليار جعلت منصة تويتر في قبضة الملياردير إيلون ماسك. ومنذ ذلك الحين، يراقب العالم ما يحدث داخل تويتر مع فرضِ ماسك سياسات مُربكة؛ مثل إقالة أكثر من 40% من الموظفين، وقرار بيع العلامة الزرقاء للمستخدم مقابل ثمانية دولارات.
يقول البعض أنّ ماسك تورط بالصفقة، وآخرين يقولون أنّه سيقلب تويتر رأسًا على عقب ويجعله المنصة رقم واحد عالميًا.
فماذا يريد إيلون ماسك من تويتر؟ وما مستقبل هذه المنصة؟ وكيف يُوسّع ماسك تأثيره على السياسة في العالم وفي بلاده؟
تستضيف خديجة بن قنة بسام شحادات المستشار في الإعلام الرقمي، لتناقشه في هذه الأسئلة وغيرها في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة، بعد أمس.
المصدر : الجزيرة