تويتر.. والأمن القومي الأمريكي!

ماذا يريد إيلون ماسك من تويتر؟ وما مستقبل هذه المنصة؟ وكيف يُوسّع ماسك تأثيره على السياسة في العالم وفي بلاده؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

44 مليار جعلت منصة تويتر في قبضة الملياردير إيلون ماسك. ومنذ ذلك الحين، يراقب العالم ما يحدث داخل تويتر مع فرضِ ماسك سياسات مُربكة؛ مثل إقالة أكثر من 40% من الموظفين، وقرار بيع العلامة الزرقاء للمستخدم مقابل ثمانية دولارات.

يقول البعض أنّ ماسك تورط بالصفقة، وآخرين يقولون أنّه سيقلب تويتر رأسًا على عقب ويجعله المنصة رقم واحد عالميًا.

فماذا يريد إيلون ماسك من تويتر؟ وما مستقبل هذه المنصة؟ وكيف يُوسّع ماسك تأثيره على السياسة في العالم وفي بلاده؟

تستضيف خديجة بن قنة بسام شحادات المستشار في الإعلام الرقمي، لتناقشه في هذه الأسئلة وغيرها في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة، بعد أمس.