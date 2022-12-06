أسامة نعسان: ما بين المونديال والثقافة والسفر

يجيب الرحّالة ومدوّن السفر أسامة نعسان عن هذه الأسئلة وغيرها من المواضيع المتعلِّقة بمتعة السفر وفوائده، في هذه الحلقة المشوِّقة من أثر الفراشة مع خالد مجذوب



فتح كتاب أطلس العالم عينيه على عالم واسع، فاكتشف حبّه للسفر صغيرًا. أشعلت تركيا، البلد الأجنبي الأول الذي زاره شابًا، رغبته في البحث عن المتعة والإفادة من خلال الترحال…ووجد في العالم الرقمي السبيل لتحقيق مراده، فأصبح رحّالة ومدوِّن سفر ينشر حكايات عن البلدان والأماكن المختلفة التي يزورها.

بالنسبة له، يكمن جوهر الترحال في التفاعل مع الناس والاحتكاك بهم للتعرّف على عاداتهم وتقاليدهم وكسر الصور النمطية التي قد يحملونها عن الشعوب العربية.

ومع انطلاق كأس العالم 2022، حطّ رحاله في قطر لتغطية فعاليات المونديال…إذًا، أي صورة ينقل ضيفنا عن قطر والمونديال الذي تستضيفه؟ وما هي أبرز الأمكنة والمحطّات واللحظات التي وثّقها خلال وجوده في البلاد؟

يجيب الرحّالة ومدوّن السفر أسامة نعسان عن هذه الأسئلة وغيرها من المواضيع المتعلِّقة بمتعة السفر وفوائده، في هذه الحلقة المشوِّقة من أثر الفراشة مع خالد مجذوب.