اللاعب والسجان

استمع إلى قصة نجاح وكفاح إنساني، تُوجت بأعظم إنجاز كروي في بودكاست حكايات الحرب من الجزيرة بودكاست.



عشق الكرة وعالم الساحرة المستديرة، لعبها وهو في الثامنة، وعندما بلغ العشرين صار هدافًا ولاعبًا في منتخب ألمانيا، لتأتي الحرب وتخطفه من أضواء الشهرة وأصوات المدرجات، تلقي به وأخيه على خطوط الجبهات، وعندما تخسر بلاده الحرب يؤسر ويزج به في السجن، لكنه يفوز بفرصة أخرى بعد خروجه من السجن.. فما حكاية الكابتن الألماني فريتز فالتر؟

استمع إلى قصة نجاح وكفاح إنساني، تُوجت بأعظم إنجاز كروي في بودكاست حكايات الحرب من الجزيرة بودكاست.