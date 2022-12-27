قراءة في ميزانية البنتاغون 2023

في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة، بعد أمس، تطرح آمال العريسي هذه الأسئلة على ضيفها أحمد مولانا، الباحث في الشؤون الأمنية، في حوار شيّق.

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طوال العام، تعملُ عدّة لجان في الكونجرس الأمريكي على إقرار ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الميزانية العسكرية الأضخم في العالم، والتي يحدّد عبرها أعضاء الكونجرس، خلال إعدادها، التوجهات الاستراتيجية للبنتاغون والجيش الأمريكي.

على ماذا إذن سيُنفق البنتاغون أمواله؟ وما أهمّ المجالات التي يسعى الجيش الأمريكي للتقدّم فيها؟ وماذا تقول الميزانية عن منطقتنا، الشرق الأوسط، وعن الحرب الباردة الأمريكية الصينية، وأخيرًا حرب أوكرانيا؟

في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة، بعد أمس، تطرح آمال العريسي هذه الأسئلة على ضيفها أحمد مولانا، الباحث في الشؤون الأمنية، في حوار شيّق.