ما الذي كشفته "ملفات تويتر"؟ وكيف تلاعبت المنصة بخوارزمياتها؟ وما أثر ذلك على حرية مستخدميها؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

بعد فترة قصيرة من استحواذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك على شركة تويتر؛ بدأ يُظهر للعلن ما أطلق عليها "ملفات تويتر".

تكشف هذه الملفات ممارسات كانت تخفيها الشركة في السنوات الماضية، من تلاعب بالخوارزميات وحظر حسابات صحفيين ونشطاء ومسؤولين، ومنع منشورات لبعض المستخدمين في الخفاء دون إخطارهم.

فما الذي كشفته "ملفات تويتر"؟ وكيف تلاعبت المنصة بخوارزمياتها؟ وما أثر ذلك على حرية مستخدميها؟

في هذه الحلقة من بودكاست بعد أمس، تستضيف الإعلامية آمال العريسي، الأستاذ نبيل عودة، الباحث في الشؤون الدولية وسياسات الانترنت، للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها.