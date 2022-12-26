من بودكاست:, بعد أمس
تكنولوجيا المعلومات|تكنولوجيا|الولايات المتحدة الأميركية

ما الذي كشفته ملفات تويتر؟

ما الذي كشفته "ملفات تويتر"؟ وكيف تلاعبت المنصة بخوارزمياتها؟ وما أثر ذلك على حرية مستخدميها؟ 

*** تصميم خاص لصفحة تكنولوجيا *** الرابحون والخاسرون بعد استحواذ إيلون ماسك على تويتر
26/12/2022

بعد فترة قصيرة من استحواذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك على شركة تويتر؛ بدأ يُظهر للعلن ما أطلق عليها "ملفات تويتر".

تكشف هذه الملفات ممارسات كانت تخفيها الشركة في السنوات الماضية، من تلاعب بالخوارزميات وحظر حسابات صحفيين ونشطاء ومسؤولين، ومنع منشورات لبعض المستخدمين في الخفاء دون إخطارهم.

فما الذي كشفته "ملفات تويتر"؟ وكيف تلاعبت المنصة بخوارزمياتها؟ وما أثر ذلك على حرية مستخدميها؟

في هذه الحلقة من بودكاست بعد أمس، تستضيف الإعلامية آمال العريسي، الأستاذ نبيل عودة، الباحث في الشؤون الدولية وسياسات الانترنت، للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها.

المصدر : الجزيرة