معتصم زقوت.. ما بين شغف الرياضة وعشق الأدب‎

في هذه الحلقة الشيقة من بودكاست أثر الفراشة مع خالد مجذوب يدور النقاش حول ملفات رياضية وثقافية، تبدأ في مفاجآت مونديال قطر وأداء الفرق العربية التي شاركت في الحدث، ولا تنتهي في تحليل تطور أداء الأسطورة ميسي والتعامل مع الحضور الإسرائيلي في المونديال

مدوّن إلكتروني درس الصحافة والإعلام وجمع بين شغفه بالشعر والأدب وعشقه للعبة كرة القدم، فأصبح مؤثرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، موظِّفًا اللغة في خدمة الرياضة والرياضة لإحياء اللغة.

في هذه الحلقة الشيقة من بودكاست أثر الفراشة مع خالد مجذوب يدور النقاش حول ملفات رياضية وثقافية، تبدأ في مفاجآت مونديال قطر وأداء الفرق العربية التي شاركت في الحدث، ولا تنتهي في تحليل تطور أداء الأسطورة ميسي والتعامل مع الحضور الإسرائيلي في المونديال.

وتعرِّج الحلقة كذلك على أفضل الشعراء والأدباء في عيون ضيفنا الذي يحفظ الشعر عن ظهر قلب… فماذا لدى معتصم زقوت ليقوله في هذه المواضيع وغيرها ذات الصلة؟