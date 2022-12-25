إرث مونديال قطر.. ما الذي سيبقى؟

فماذا سيبقى من مونديال 2022 لقطر والعرب؟ وما أثره على كرة القدم العالمية؟ وماذا سيترك من أثر للإنسانية؟

بعد أمس

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قبل 12 عاما، كانت بداية تحقيق الحلم. 12 عاما من الجهد والمكابدة.. من الضربات والحملات.. ومن الإصرار والشغف.

ها هو مونديال قطر قد ملء سمع العالم وبصره.

فلأول مرة في تاريخ اللعبة الأشهر والأكثر شعبية وشغفا في العالم، حط كأس العالم على أرض قطر العربية.

نجحت قطر في التحدي فدخل مونديال 2022 التاريخ، وسيبقى للذكرى كأفضل مونديال. لكن إرثه سيبقى أيضا حيا بين الناس.

فماذا سيبقى من مونديال 2022 لقطر والعرب؟ وما أثره على كرة القدم العالمية؟ وماذا سيترك من أثر للإنسانية؟

خديجة بن قنة تستضيف في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس"، الكاتب والإعلامي والمحلل الرياضي، أيمن جادة، ليناقشان إرث مونديال قطر.