حرب أهلية أم "طائف2".. ماذا يختار اللبنانيون؟

في حلقة تجمع بين التاريخ والحاضر السياسي في لبنان، تبحث الإعلامية آمال العريسي مع ضيفها الدكتور أيمن عمر، مدير مركز إشراق للدراسات طرابلس لبنان جذور الأزمة السياسية في لبنان والحلول المتاحة

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لبنان لا يغادر دائرة الأزمات ، وكل أزمة تلد أخرى أكبر وأشد من السابقة، وهذه المرة تجد بلاد الأرز نفسها عاجزة عن اختيار رئيس للجمهورية بسبب الخلافات السياسية وغياب التوافقات الداخلية والإقليمية.

وفي سياق البحث عن أسباب تجدد أزمات لبنان وتراكمها، يعتقد البعض أن أصل المشكلة في مضمون اتفاق الطائف الموقع عام 1989، بينما يرى آخرون أن الخلل في عدم تطبيق بنود الاتفاق كما وردت، وفي ظل هذا الجدل المتواصل، يطرح آخرون حلا يسمونه إعادة تأسيس الدولة في لبنان وإعلان ميلاد جمهورية ثالثة لإخراج البلاد من مسلسل الأزمات.

في حلقة تجمع بين التاريخ والحاضر السياسي في لبنان، تبحث الإعلامية آمال العريسي مع ضيفها الدكتور أيمن عمر، مدير مركز إشراق للدراسات طرابلس لبنان جذور الأزمة السياسية في لبنان والحلول المتاحة.