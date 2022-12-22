تحرير مسقط

حكاية من قلب التاريخ العماني نكتشف فيها قصة هزيمة البرتغاليين بعد 140 عاما من الاحتلال.. استمعوا لها الآن عبر بودكاست لحظة

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شواطئ محتلة وتجارة تذهب أرباحها للمستعمر البرتغالي وقمع وتنكيل ضد العمانيين .. أحداث دموية مأساوية تدفع بالإمام الشاب ناصر بن مرشد اليعربي لتوحيد عُمان وإعلان حرب ممتدة لإخراج المحتل البرتغالي من مسقط ومطاردته في السواحل الهندية.

حكاية من قلب التاريخ العماني نكتشف فيها قصة هزيمة البرتغاليين بعد 140 عاما من الاحتلال.. استمعوا لها الآن عبر بودكاست لحظة