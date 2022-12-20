تونس.. هل "تزلزل" الانتخابات مشروع قيس سعيد؟

ما هي دلالات نتائج الانتخابات التونسية؟ وأي دور للبرلمان الجديد؟ وما خيارات المعارضة السياسية في تونس؟

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انتخابات تشريعية في تونس، لا تشبه سابقاتها، لا من حيث المشاركة ولا من حيث السياقات، ولا حتى في ردود الفعل حولها.

انتخابات قسمت الشارع السياسي بين قلة مشاركة وأغلبية مقاطعة، لكنها جمعت الناخبين التونسيين على موقف واحد.

فما هي دلالات نتائج الانتخابات التونسية؟ وأي دور للبرلمان الجديد؟ وما خيارات المعارضة السياسية في تونس؟

في حلقة ممتعة تستحق المتابعة، تستضيف الإعلامية آمال العريسي الأستاذ الإعلامي محمد كريشان، ويفككان المشهد التونسي عقب إجراء الانتخابات التشريعية.