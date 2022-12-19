عودة عربية للذات؟!

نصحبكم في هذه الحلقة من بعد أمس لنطرح عدة أسئلة حول عودة العرب لذاتهم بعد سنوات طويلة من العزلة في منطقة جغرافية واحدة تحمل مصيراً مشتركاً.

في الملاعب وخارجها، هتفت الجماهير العربية بصوت عال: "نحن مع أي فريق عربي".

ولأن العرب كلمة السر لوعي جمعي لا يوجد في أي مكان في العالم، حتى الاتحاد الأوروبي بنفسه، وأمام هذه الوحدة التي يتعطش لها كل عربي في أضيق زقاق داخل حي من أحياء العواصم العربية، أو أبعد قرية تصطف على الحدود بين دولتين مسلمتين، تنطقان بالعربية، نصحبكم في هذه الحلقة من بعد أمس لنطرح عدة أسئلة حول عودة العرب لذاتهم بعد سنوات طويلة من العزلة في منطقة جغرافية واحدة تحمل مصيراً مشتركاً.

هذه النقاط وغيرها تناقشها الإعلامية أمل العريس مع ضيفها في هذه الحلقة من بودكست الجزيرة، بعد أمس، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات سيف الإسلام عيد.