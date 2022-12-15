فرنسا والأرجنتين.. لمن الكأس؟

فهل سيتمكن منتخب فرنسا بنجمه امبابي من الاحتفاظ بلقبه للمرة الثانية تواليا؟ أم أن منتخب الأرجنتين بقيادة جوهرته ميسي هو من سيحمل كاس العالم من الدوحة؟

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إلى محطته الأخيرة، يصل مونديال قطر الأحد القادم إلى المباراة النهائية.

ووسط أجواء من الترقب والتشويق والانتظار، يتطلع الملايين عبر العالم من عشاق الساحرة المستديرة، إلى هذا اليوم الموعود.

يوم يلتقي فيه "الديكة" بـ"راقصي التانغو" للفوز بالكأس.

تاريخيا، المنتخبان يتساويان في عدد مرات الحصول على كأس العالم ، واليوم يسعى كل منتخب منهما لإضافة نجمة ثالثة لا تقبل القسمة على اثنين.

فهل سيتمكن منتخب فرنسا بنجمه امبابي من الاحتفاظ بلقبه للمرة الثانية تواليا؟ أم أن منتخب الأرجنتين بقيادة جوهرته ميسي هو من سيحمل كاس العالم من الدوحة؟

في حلقة استشرافية من بودكاست الجزيرة، بعد أمس، تلتقي الإعلامية آمال العريسي الناقد والمحلل الرياضي أحمد سعد لقراءة حظوظ كل منتخب في الظفر ببطولة كأس العالم بقطر.