وصفة الركراكي لأسود الأطلس

ما هي وصفة أسود الأطلس لتحقيق هذا الإنجاز الكروي؟ وما الذي يعنيه ذلك للعرب والأفارقة؟ وما الدروس الذي يقدمها هذا الإنجاز؟

بعد أمس

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فعلها المنتخب المغربي لكرة القدم في مونديال قطر، وها هو يصل إلى نصف نهائي المونديال. إنجاز غير مسبوق عربيا وإفريقيا. وشهية أسود الأطلس لا تزال مفتوحة للمزيد. لم يعد يفصلهم الكثير للحلم الأكبر.

المنتخب المغربي في نصف نهائي كأس العالم لأول مرة، وعلى أرض عربية، والفرحة في كل ربوع الوطن العربي وإفريقيا.

أما الرسالة فبسيطة، عنوانها: نعم نقدر، فالمستحيل ليس عربيا ولا إفريقيا.

وأما المشهد فيقول إنه ليس مجرد فوز في مباريات لكرة القدم. هذا الإنجاز يحمل رسائل وقيم ويفتح باب الأمل لإنجازات عربية أكبر.

فما هي وصفة أسود الأطلس لتحقيق هذا الإنجاز الكروي؟ وما الذي يعنيه ذلك للعرب والأفارقة؟ وما الدروس الذي يقدمها هذا الإنجاز؟

في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس"، تستضيف خديجة بن قنة، الأستاذ عبد الصمد بنعباد، الباحث في التواصل السياسي ومجموعات "ألتراس" كرة القدم، للحديث عن حكاية تألق المنتخب المغربي في مونديال قطر.