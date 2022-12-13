أي أمن فكري للعرب في عالم اليوم؟

هل لا يزال ممكنا الحديث عن الأمن الفكري في مجتمعاتنا العربية والإسلامية؟ أم أننا نقتفي السراب؟

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نعيش في زمن سيولة الأفكار والقيم ونماذج القدوة، زمن أصبح فيه سؤال الأمن الفكري للمجتمعات العربية والإسلامية ملحا أكثر من الماضي.

فهل لا يزال ممكنا الحديث عن الأمن الفكري في مجتمعاتنا العربية والإسلامية؟ أم أننا نقتفي السراب؟

هذا ما تحاول هذه الحلقة الجديدة مناقشته والتفصيل في قضاياه وتبسيط المفاهيم المرتبطة به.

نقاش مفيد تستضيف فيه الإعلامية آمال العريسي، الدكتور نور الدين الخادمي، الوزير التونسي السابق، والأستاذ ورئيس وحدة البحوث بجامعة قطر، ويناقشان موضوع الأمن الفكري في العالم العربي، وواقعه ومهدداته، ومقاربات التعامل معه، ودوره في صيانة المجتمعات العربية والحفاظ على هويتها واستقرارها، ومحاربة التطرف بأشكاله المختلفة. ويجليان الغموض في علاقة الأمن الفكري بكل من الانغلاق والانفتاح على الثقافات الأخرى ومنجزاتها الفكرية والحضارية، والتعارف بين الأمم والشعوب.