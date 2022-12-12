المباراة التي أشعلت الحرب

حكاية أخرى عن مباراة تسببت بحرب ذهب ضحيتها زهاء 3000 إنسان.. استمع الآن ولا تنسَ مشاركتها مع الأصدقاء.

حرب حقيقة في أرض الملعب، أشعلتها مشاعر الغضب عند السلفادوريين ضد جيرانهم الهندوراسيين، تمتلىء المدرجات مشاحناتٍ وصراخًا وغضبًا على مشاعر العنصرية المتنامية، لينتقل بعدها الصراع إلى ميدان الحرب.

فماذا جرى؟

حكاية أخرى عن مباراة تسببت بحرب ذهب ضحيتها زهاء 3000 إنسان.. استمع الآن ولا تنسَ مشاركتها مع الأصدقاء.