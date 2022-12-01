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كأس العالم|تاريخ كأس العالم|المجر ( هنغاريا )

المدفع المجري

لاعب صنع المجد في عالم كرة القدم مع بلده المجر وقاد فريقًا عرف بالفريق الذهبي قبل أن يختار عدم العودة إلى بلاده في ظلّ حكم السوفييت. انضمّ إلى ريال مدريد وتألق معهم وحطم الأرقام القياسية

epa00864573 (FILES) A file photograph showing Ferenc Puskas of the Hungarian National soccer team scoring against Scotland during their international match played in Budapest , 29 May 1955. Soccer legend Ferenc Puskas of Budapest Honved and Real Madrid, striker of the so-called Golden Team of the 1950s died after a long and serius illness at the age 79 in Budapest, Friday 17 November 2006 at the Kutvolgyi hospital where he had been hospitalized for six years with Alzhei
1/12/2022

ركل الكرة للمرة الأولى قبل أن يكمل عامه الأول، أوتشي الطفل المعجزة والأصغر في الحي، بدأ لعب كرة القدم مع أقرانه في أزقة مدينته متحديًا نفسه في سباقه مع الترامواي خلال تدرّبه ليحترف كرة القدم بتشجيع من والده.

لاعب صنع المجد في عالم كرة القدم مع بلده المجر وقاد فريقًا عرف بالفريق الذهبي قبل أن يختار عدم العودة إلى بلاده في ظلّ حكم السوفييت. انضمّ إلى ريال مدريد وتألق معهم وحطم الأرقام القياسية. شارك في بطولة كأس العالم مع فريقين مختلفين وحصد عددًا من الجوائز ليسطّر اسمه بين قائمة الأفضل في اللعبة. من هو بطل حكايتنا إذًا؟ وهل عاد يومًا إلى بلده؟