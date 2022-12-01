المدفع المجري

لاعب صنع المجد في عالم كرة القدم مع بلده المجر وقاد فريقًا عرف بالفريق الذهبي قبل أن يختار عدم العودة إلى بلاده في ظلّ حكم السوفييت. انضمّ إلى ريال مدريد وتألق معهم وحطم الأرقام القياسية

ركل الكرة للمرة الأولى قبل أن يكمل عامه الأول، أوتشي الطفل المعجزة والأصغر في الحي، بدأ لعب كرة القدم مع أقرانه في أزقة مدينته متحديًا نفسه في سباقه مع الترامواي خلال تدرّبه ليحترف كرة القدم بتشجيع من والده.

لاعب صنع المجد في عالم كرة القدم مع بلده المجر وقاد فريقًا عرف بالفريق الذهبي قبل أن يختار عدم العودة إلى بلاده في ظلّ حكم السوفييت. انضمّ إلى ريال مدريد وتألق معهم وحطم الأرقام القياسية. شارك في بطولة كأس العالم مع فريقين مختلفين وحصد عددًا من الجوائز ليسطّر اسمه بين قائمة الأفضل في اللعبة. من هو بطل حكايتنا إذًا؟ وهل عاد يومًا إلى بلده؟