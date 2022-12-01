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الفيفا.. قصة حكومة كرة القدم

في هذه الحلقة من بودكاست بعد أمس، نروي حكاية الفيفا، في نقاش شيّق لآمال العريسي مع ضيفها محفوظ عمارة، أستاذ مشارك في علم الاجتماع وإدارة الرياضة في جامعة قطر