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الفيفا.. قصة حكومة كرة القدم
في هذه الحلقة من بودكاست بعد أمس، نروي حكاية الفيفا، في نقاش شيّق لآمال العريسي مع ضيفها محفوظ عمارة، أستاذ مشارك في علم الاجتماع وإدارة الرياضة في جامعة قطر
1/12/2022
لم تعد كرة القدم مجرد رياضة، ولم تعد منظمة الفيفا مجرد اتحاد دولي لكرة القدم، بل صارت أشبه بحكومة عالمية تتمتع بقوة اقتصادية هائلة. فمتى أصبحت هكذا؟ وكيف تُصنع القرارات داخل الفيفا؟ وما علاقتها بالسياسة؟
في هذه الحلقة من بودكاست بعد أمس، نروي حكاية الفيفا، في نقاش شيّق لآمال العريسي مع ضيفها محفوظ عمارة، أستاذ مشارك في علم الاجتماع وإدارة الرياضة في جامعة قطر.
المصدر : الجزيرة