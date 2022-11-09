ماذا تفعل أمريكا حين تعجز؟ معركة الفلوجة تُجيب

نشرنا بالأمس، الجزء الأول من حلقتين عن معارك مدينة الفلوجة، في العراق، عام 2004.

وفي هذه الحلقة من بودكاست بعد أمس، نتابع الجزء الثاني من حكاية المدينة، ونمر على الشهور المُمهّدة للمعركة الثانية، ونستمع لشهادة الزميل حسين دَلِّي، مراسل الجزيرة في مدينة الفلوجة أثناء غزو العراق وآخر صحفيٍّ صمد داخل المدينة، عن مجريات المعركة الطاحنة، ويعرض لنا جانبا منسيا عن آثار أسلحة القوات الأميركية على مواليد الفلوجة ما بعد 2004، حيث يولد كثير منهم بتشوهات خلقية إلى الآن.

فهل تُفتح هذه الملفات القديمة؟ وهل يُحاسب المسؤولون عنها؟