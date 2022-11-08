أقدس الأماكن المسيحية في العالم، مهد المسيح عليه السلام، يحتمي مقاومون ومواطنون فلسطينيون في داخل كنيسة المهد، يستقبلهم الرهبان، يتخذون القرار الصعب، الإيواء والحماية مهما كلف الأمر.

38 يومًا تقاسم فيها المقاومون والمواطنون والرهبان، الحصار والجوع والمرض، تساوى القتل والتنكيل والترهيب، فلم يسلم من بطش الاحتلال أحد.. إليكم ما جرى

حكاية عربية خالصة مكانها فلسطين، يرويها أسعد طه في بودكاست حكايات الحرب..