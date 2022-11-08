في ذكرى معركة الفلوجة.. كيف أصبحت المدينة رمزاً؟

في هذه الحلقة من بودكاست بعد أمس، نقدم لكم الجزء الأول من حلقتين استثنائيتين نوثق فيهما مجريات معركتي الفلوجة الأولى والثانية في العراق عام 2004، وقد اعتمدنا في سرد هذه القصة على شهادة صحفيّين غطيا المعركتين لشبكة الجزيرة.

الأول: حسين دلّي مراسل الجزيرة في مدينة الفلوجة العراقية أثناء غزو العراق، والصحفي الوحيد داخلها في أولى أيام المعركة الثانية إلى حين إصابته بجروح بالغة كادت أن تودي بحياته، والثاني: ليث مشتاق، أحد مصوري شبكة الجزيرة الذين غطّوا معركة الفلوجة الأولى.