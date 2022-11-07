كيف تحمي طفلك من خطر المحتوى الإباحي؟

ما هي تداعيات إدمان الأطفال المحتوى الإباحي على الأسرة والمجتمع؟

بعد أمس

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على مدى ساعات، يختلي الأطفال بأجهزتهم الإلكترونية في عالم رقمي مليء بالفرص، لكنهم مهددون بمخاطر التعرض لمحتويات إباحية، تندرج ضمن ما يعرف بالتكنولوجيا القذرة.

فكيف يمكن حماية الأطفال من هذه المخاطر؟ وما هو الخيط الرفيع الفاصل بين المراقبة والتجسس؟ وما واقع هذه الظاهرة في المجتمعات العربية؟

لمناقشة هذا الموضوع الهام والحساس، تستضيف الإعلامية آمال العريسي الدكتور سهيل عواد المستشار التربوي والخبير في تطوير قدرات الأفراد والمؤسسات.