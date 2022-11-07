انتخابات مصيرية في أمريكا المنقسمة

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انتخابات نصفية مقبلة ستكون الأكثر سخونة في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب مراقبين، فأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب يترقبون الفوز بأغلبية في مجلس النواب، فيما تشير الاستطلاعات إلى بقاء مجلس الشيوخ متأرجحاً بين الديمقراطيين والجمهوريين، والرئيس جو بايدن ورفاقه يخشون من انعكاسات سلبية للنتائج على أداء إدارته خلال العامين المقبلين، حتى انتخابات عام 2024 الرئاسية.

فما أهمية الانتخابات النصفية التي تشهدها الولايات المتحدة هذه الأيام؟ وما هي نتائجها المتوقعة؟ وماذا ستعني نتائجها بالنسبة لترامب الساعي للعودة إلى البيت الأبيض؟ وهل ترأب صدع الانقسام الأمريكي أم تعززه؟

هذه الأسئلة وغيرها تطرحها آمال العريسي في حلقة جديدة من "بعد أمس" على الباحث والخبير في الشأن الأمريكي، الدكتور أسامة أبو ارشيد..