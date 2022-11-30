فما قصة هذه التسمية؟ وما الذي يجمع كل هؤلاء؟ وكيف تؤثر جماهير كرة القدم على مجريات اللعبة؟ وهل يقتصر دورها على الحضور في المدرجات والتشجيع فقط؟

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يتناسون الأحوال الجوية وحتى أحوالهم الشخصية، يقطعون المسافات حاملين الأعلام الكبيرة والرايات، يطلون وجوههم بألوان فرقهم المفضلة ويرددون الأغاني والهتافات. كل ذلك من أجل أن يكون كل واحد منهم الرقم الأصعب في كل المباريات. إنهم جماهير اللعبة الأكثر شعبية في العالم، اللاعب رقم 12.

فما قصة هذه التسمية؟ وما الذي يجمع كل هؤلاء؟ وكيف تؤثر جماهير كرة القدم على مجريات اللعبة؟ وهل يقتصر دورها على الحضور في المدرجات والتشجيع فقط؟

استمعوا إلى حلقة شيقة ومفيدة مع الإعلامية آمال العريسي وضيفها الكابتن أحمد سليمان المحلل الرياضي ومدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق لكرة القدم.