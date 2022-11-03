عقد الإهانة الروسي.. ما قصته؟

ما علاقة ما يحدث في الحرب الأوكرانية بتفكك الاتحاد السوفيتي؟

بعد أمس

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اعتبرت تسعينيات القرن الماضي بمثابة "عقدُ الإهانة" بالنسبة لروسيا. فقد شهد تفكك الاتحاد السوفيتي، الذي وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"أكبر كارثة جيوسياسية" في القرن العشرين.

تبع هذا التفكك، سياساتٌ أمريكية أشعرت الروس ساسةً وشعبًا، بالإهانة العميقة؛ سواء بسبب التدخلٍ في شؤون البلاد الداخلية، أو لضمّ دولٍ سوفيتية سابقة إلى حلف الناتو، فضلا عن سياسات اقتصادية أفقرت الشعب.

فما قصة عقد الإهانة الروسي؟ وكيف تفكك الاتحاد السوفيتي؟ وكيف مهّد هذا العقد لصعود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتياره الأوراسي؟

تناقش آمال العريسي هذه الأسئلة مع ضيفها الأستاذ كريم الماجري، المتخصص في شؤون البلقان وروسيا.