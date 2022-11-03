عرين الأسود.. خط الجماهير

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

تشهد الأراضي الفلسطينية التفافا جماهيريا غير مسبوق خلف ظاهرة "عرين الأسود" والمقاومين الشباب في الضفة الغربية، في الوقت الذي تتسع فيه عمليات المقاومة الفلسطينية بأرقام قياسية لم تحدث منذ انتهاء عملية "السور الواقي" الإسرائيلية في الضفة الغربية ونهاية انتفاضة الأقصى عام 2002.

فما هي حكاية عرين الأسود؟ وكيف تمددت حالة الاشتباك مع الاحتلال على الحواجز والمستوطنات في كافة مدن الضفة الغربية؟ ولماذا تلتف الجماهير حول المقاتلين الشباب؟

تستضيف الإعلامية أمال العريسي في هذه الحلقة من بعد أمس الكاتب والمتخصص في الشأن العربي خلدون البرغوثي من فلسطين.