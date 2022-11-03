دول الخليج والمناورة بين بايدن وبوتين

في نظام دولي متعدد الأقطاب.. كيف يمكن أنّ تبدو مكانة الخليج الدولية؟

بعد أمس

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بعد ثمانية أشهر على اندلاعِ الحرب الأوكرانية، وجدت دول الخليج نفسها وسط أزمة وفرصة. أزمةُ في ملف إدارة العلاقة بين موسكو وواشنطن، وفرصةٌ بفضل أسواق الطاقة.

فكيف تطورت مواقف دول الخليج من الحرب الأوكرانية؟ وما انعكاسات مواقفها على علاقاتها الدولية والإقليمية؟ وما مستقبل الخليج في حال طالت الحرب؟

لمناقشة هذه الأسئلة، تستضيف آمال العريسي، ضيفها الدكتور محجوب الزويري، أستاذ دراسات الخليج وإيران في جامعة قطر.