نحو عالم دون مركزية الغرب؟

في هذه الحلقة الشيقة من بودكاست الجزيرة بعد أمس بين الأستاذة خديجة بن قنة والدكتور عز الدين معميش رئيس تحرير موسوعة الاستغراب، ورئيس كرسي الإيسيسكو لحوار الحضارات بجامعة قطر



كنا نظن أن الحملة ضد استضافة قطر للمونديال قد تهدأ أو تتراجع مع انطلاق أولى مباريات بطولة كأس العالم 2022، لكن الحاصل أن آلة الدعاية الغربية لم تتوقف وأخذت منحى آخر رغبة في اصطياد ما يمكن أن يمنح الهجمة الغربية ضد قطر نفسا جديدا.

لكن مهلا، في هذه الحلقة الشيقة من بودكاست الجزيرة بعد أمس بين الأستاذة خديجة بن قنة والدكتور عز الدين معميش رئيس تحرير موسوعة الاستغراب، ورئيس كرسي الإيسيسكو لحوار الحضارات بجامعة قطر، نفكك علاقة هذه الهجمة الغربية المتواصلة بمخاوف الغرب من فقدان مركزيته ورفضه لميلاد أي نموذج حضاري آخر خارج المنظومة الغربية حتى ولو كان ذلك في لعبة مثل كرة القدم ، وتظاهرة مثل كأس العالم.