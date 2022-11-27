الذكاء الاصطناعي في مونديال قطر.. هل ينهي أخطاء التحكيم؟

ما هي هذه التقنيات الحديثة؟ وما الذي ستحدثه من فارق لصالح مونديال قطر 2022؟ وهل ستنهي الأخطاء التحكيمية في المباريات؟

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يشهد مونديال قطر 2022 ظهور تقنيات متطورة تستخدم لأول مرة في تاريخ كأس العالم، بعضها تكنولوجيا جديدة وبعضها طُوّرت لضمان تجربة فريدة للجميع؛ من مشجعين ولاعبين إلى حكّام المباريات.

فما هي هذه التقنيات الحديثة؟ وما الذي ستحدثه من فارق لصالح مونديال قطر 2022؟ وهل ستنهي الأخطاء التحكيمية في المباريات؟

لمناقشة هذا الموضوع، تستضيف الإعلامية خديجة بن قنة الدكتور روني إبراهيم، أستاذ مساعد بجامعة قطر ومتخصص في علم الميكانيكا الحيوية، في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست بعد أمس.