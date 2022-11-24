مونديال.. بالضاد

حكاية نقف فيها على تاريخ من المشاركات العربية في المونديال.. ونستشرف مستقبلهم في مونديال قطر على أرض عربية.. لا تترددوا في الاستماع الآن.

استغرقت حكاية المنتخبات العربية مع المونديال العالمي تسعة عقود، اقتربوا فيها من إنجازات تاريخية، وابتعدوا عن مواقع متقدمة، حكايات امتزجت بمشاعر الفخر ودموع الهزائم، مؤامرات حيكت على منتخباتنا، ومقاطعات متتالية للمونديال لأسباب سياسية.. فما حكاية المشاركات العربية من مونديال إيطاليا 1934 إلى المشاركة الرباعية في كأس العالم في قطر 2022؟

حكاية بدأها الفراعنة، وسطر فيها نسور قرطاج أول أهدافها، سجل فيها محاربو الصحراء إنجازًا تاريخيا، ووضع سعيد العويران فيها النسور الخضر على قائمة أفضل الأهداف في كأس العالم.. فلماذا لم يصل العرب إلى الأدوار النهائية في كأس العالم؟

حكاية نقف فيها على تاريخ من المشاركات العربية في المونديال.. ونستشرف مستقبلهم في مونديال قطر على أرض عربية.. لا تترددوا في الاستماع الآن.