مصطفى سلامة…قاهر القمم السبع

استمع لهذه الحلقة من أثر الفراشة مع خالد مجذوب وعش مغامرة تبدأ في قمة إيفرست ولا تنتهي عندها. مَن هو ضيفنا إذًا؟

من بودكاست: من بودكاست:, أثر الفراشة

يأخذنا خالد مجذوب في هذه الحلقة من أثر الفراشة في رحلة إلى جبال الهملايا ويتركنا على قمة إيفرست حيث أقام ضيفه الأذان ورفع علمي الأردن وفلسطين بعد رحلة سبقتها تدريبات وتخلّلتها تحديات هائلة، لكنها لم تقف عقبة أمام تحقيق الحلم.

ضيف أثر الفراشة تسلّق قمم العالم السبع وعاد ليكتبها في تجربة أدبية أنجبت "كتاب لاجئ" إضافة إلى كتب أخرى مخصّصة للأطفال. يسهب الضيف في الحديث عن مشاريعه القادمة ورؤياه وإنجازاته وأحلامه.. وكلها تحتضن فلسطين والقضية الفلسطينية..

يتحدث بمسحة فلسفية عن ثقافة المغامرة والمفكرين الذين استمدّ إلهامه منهم ويشارك المستمع خلاصة تجاربة الحياتية المليئة بالإنجازات الساطعة.

استمع لهذه الحلقة من أثر الفراشة مع خالد مجذوب وعش مغامرة تبدأ في قمة إيفرست ولا تنتهي عندها. مَن هو ضيفنا إذًا؟