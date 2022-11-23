كيف حولت سياسات أوروبا المتوسط إلى مقبرة المهاجرين؟

أين الخلل في مقاربات الحد من هذه الظاهرة؟ وما البدائل الأكثر أمنا للهجرة غير النظامية؟

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فلان وصل لكن انقطعت أخباره، فلان مفقود، فلان بالكاد تم التعرف على جثته التي لفظها البحر، كل هذه المشاهد لم تثن المهاجرين غير النظاميين عن ركوب قوارب الموت باتجاه الضفة الأخرى من المتوسط.

فأين الخلل في مقاربات الحد من هذه الظاهرة؟ وما البدائل الأكثر أمنا للهجرة غير النظامية؟

في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بعد أمس من الجزيرة بودكاست، الإعلامية خديجة بن قنة وضيفها الدكتور الشاذلي بيه الشطي أستاذ علم الاجتماع الاقتصادي بجامعة قطر، يناقشان واقع هذه الظاهرة في الدول العربية وأسبابها ويستشرفان الحلول الممكنة.