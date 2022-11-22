أغرب قصص المونديال

ما هي أغرب الأحداث التي مرت في تاريخ كرة القدم خلال مونديالات سابقة وأطرفها؟ وكيف تفاعلت الجماهير مع هذه الأحداث التي ظلت عالقة في ذاكرتها؟

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غرائب كثيرة شهدها مونديال كرة القدم منذ انطلاقه عام 1930 حتى اليوم، فمن نطحة زيدان إلى أغرب مباريات كأس العالم لعام ألفين وستة بين البرتغال وهولندا، حين أشهر حكم المباراة 16 بطاقة صفراء وأربع بطاقات طرد حمراء للاعبين، في واحدة من أشرس المباريات في تاريخ كرة القدم، بجانب أحداث متتالية من محاولات سرقة كأس العالم وغيرها.

فما هي أغرب الأحداث التي مرت في تاريخ كرة القدم خلال مونديالات سابقة وأطرفها؟ وكيف تفاعلت الجماهير مع هذه الأحداث التي ظلت عالقة في ذاكرتها؟ وماذا يحمل كأس العالم من مفاجآت جديدة في ظل تطور تكنولوجيا الرياضة التي ترصد كل شيء؟

تستضيف الإعلامية خديجة بن قنة ضيفها اليوتيوبر وصانع المحتوى الرياضي معتصم زقوت من إسطنبول.